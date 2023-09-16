Ведущая обратилась к россиянам и назвала их рабами.

Российский суд "заочно приговорил" ведущую Марию Ефросинину к семи годам колонии. Ее обвиняют в "распространении фейков о российской армии". При этом ведущей "запретили" вести свои страницы в соцсетях. Звезда уже отреагировала на "приговор".

"Снова получаю поздравления от друзей. И вновь рефлекторно хочется пошутить по абсолютной дикости этих заочных приговоров. Хр*н бы с ней, с колонией, а ведь московский суд запретил мне мои страницы вести. Что делать, люди?" - шутит ведущая.

Также Ефросинина отметила, что украинцы и россияне не просто не "братские народы", ведь Украина и РФ - это параллельные реальности. Ведущая вспомнила и об артистах, прославляющих оккупантов:

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"Запугивание (или я уже начала верить в чипирование) заставляет артистов, которые были раньше в здравом уме, давать концерты на пропитанных украинской кровью мариупольских руинах. Россия - это зазеркалье, это тьма, а не страна. Это изгнанник, который поддерживает кислород под колпаком режима, клепая такие приговоры всем, кто говорит правду!".

Ефросинина пояснила, что "приговоры" ее не пугают. Она считает, что власти РФ намеренно "заочно судят" артистов за правду о войне, чтобы сами россияне боялись что-то говорить.

"Мне чихать на все эти приговоры! Знаете почему? Потому что этот цирк для вас, чтобы даже не пытались высунуть свои языки и что-то выразить. Потому что я свободна: в своих действиях, в обозначении своей позиции, в своих решениях! Я свободна в своей стране!" - добавила звезда.

Ефросинина отметила, что россияне - рабы. По словам ведущей, когда-то власть РФ падет, и тогда жители страны-агрессора останутся на развалинах позора.

"Я живу в стране, которую террор вашего диктатора ведет в экономическую и ментальную пропасть! Но я свободнее вас, рабов! И вашей всей плешивой власти! Она уйдет рано или поздно! Она оставит вас на руинах собственного позора перед всем миром. Мы нашу страну восстановим, потому что люди, которые имеют смысл - имеют силу! А вот как будете жить вы? Да и живете ли вы уже?" - резюмировала Ефросинина.

Как Ефросинину "заочно судили" в РФ

Напомним, еще в январе Россия признала ведущую "террористкой" и объявила ее в розыск. После этого, в мае, в Москве ее "заочно арестовали".

Россияне возмущены тем, что ведущая публично критикует Путина и говорит правду о полномасштабной войне. Сама же Ефросинина реагирует на это с юмором.

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