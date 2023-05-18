Она поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны.

Московский суд заочно арестовал украинскую телеведущую Машу Ефросинину, которая с начала полномасштабного российского вторжения открыто осуждает преступный режим Кремля и показывает все зверства, которые оккупанты устраивают на нашей земле.

Сообщается, что Ефросинину заочно заключили под стражу якобы из-за распространения фейков о российской армии.

Согласно информации в российском судебном реестре, дело было возбуждено еще в апреле прошлого года на основании постов Ефросининой в соцсетях. А рассмотрение дела в первой инстанции состоялось 17 мая 2023 года.

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Отметим, в январе этого года телеведущую внесли в российский список террористов и экстремистов, а в марте МВД РФ объявило ее в розыск.

Кто попал под заочный арест в России

17 мая стало известно, что Московский суд заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева. Их, как и Машу Ефросинину, обвиняют в распространении фейков об армии РФ.

"Как и в случае с присвоением мне статуса иностранного агента, уголовное дело и заочный арест я рассматриваю как знак официального признания", - отреагировал Роднянский.

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