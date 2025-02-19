Максим также рассказал, как относится к русскоязычному контенту в Украине.

Украинский актер театра и кино Максим Рягин, который известен по сериалу "Кохання та полум'я", высказался о языковом вопросе в Украине во время войны.

Мужчина отметил, что до начала полномасштабной войны общался на русском языке. Однако после 24 февраля 2022 года перешел на украинский и не осуждает тех украинцев, которые еще не начали говорить на родном языке.

"Моя девушка, мои друзья в театре - все они говорят на украинском, поэтому этот переход для меня состоялся легче, чем для многих других. Вместе с тем, я убежден, что нельзя сразу осуждать людей, которые еще не перешли на украинский, ставить под сомнение их любовь к стране или вклад в ее развитие. Важно не давить, а создавать качественное украинское культурное пространство - музыку, кино, драматургию. Именно через искусство мы можем развивать нашу культуру так, чтобы украинский язык становился органическим выбором", - подчеркнул Рягин в интервью РБК-Украина.

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Актер также высказался о русскоязычном контенте, который продолжают слушать и смотреть некоторые украинцы. По мнению Максима, его не должно быть в информационном пространстве нашей страны. Об этом он сказал так:

"Его не должно быть на телевидении, радио или в соцсетях, ведь это вопрос не только культуры, но и безопасности. Однако я также понимаю, что для некоторых людей старые фильмы или музыка могут быть связаны с важными воспоминаниями или людьми из прошлого. Я не беру на себя роль судьи и не указываю, что кому-то можно или нельзя слушать или смотреть. Но важно осознавать последствия таких решений. Если человек все же выбирает просматривать что-то из российского контента, то хотя бы стоит делать это без поддержки стриминговых платформ, чтобы ни одна копейка с этого не попадала в бюджет страны-агрессора".

Мужчина посоветовал обратить внимание на украинский контент, который сейчас на высоком уровне и поддерживать свое производство.

Напомним, ранее известный актер Лесь Заднепровский высказался относительно языкового вопроса в Украине.

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