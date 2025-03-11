В украинский прокат фильм под названием "Каховский объект" выйдет уже осенью 2025 года.

Украинская кинокомпания FILM.UA Group приступила к съемкам полнометражного фильма "Каховский объект", который станет следующим проектом в линейке хорроров о "Киногероинях темных времен" после прошлогоднего хита "Конотопская ведьма", собравшего в локальном прокате 57 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе кинокомпании, над новым фильмом работает та же команда, что создавала "Конотопскую ведьму" – продюсер Ирина Костюк, исполнительный продюсер Александра Лозинская и сценарист Ярослав Войцешек.

События фильма происходят во время полномасштабного вторжения России в Украину. После подрыва Каховской дамбы отряд украинских защитников во главе с девушкой-военной с позывным Мара попадает в тайный советский бункер, обнаруженный на дне водохранилища, в котором во время холодной войны Советский Союз проводил опыты на людях. Последствия этих опытов все еще находятся в этом бункере в виде полуживых трупов солдат армии СССР. Теперь, чтобы выжить, украинцам надо победить советских зомби, собственный страх, а также преодолеть внутренние споры и довериться друг другу.

Видео дня

"Киногероини темных времен" – это украинские супергероини с различными посылами, присущими только украинским женщинам, которые борются с современным злом. Конотопская ведьма – с рашистскими оккупантами, а Мара из "Каховского объекта" бросает вызов еще более масштабному злу – тоталитарному режиму коммунистического прошлого, куда сейчас хочет втянуть весь мир наш враг, романтизируя "ностальгию по совковому прошлому" и вбивая коммунистические нарративы в головы своим "зомбированным" соотечественникам. Каждая из героинь – это прообраз борьбы Украины за свободу и справедливость. Они отчаянные, честные и с непреодолимым намерением защитить свое", – рассказала продюсер Ирина Костюк.

Как объясняют создатели фильма, главная героиня Мара – это собирательный образ украинских женщин-военных. Прототипами стали поэтесса, волонтер и боевой медик Ярина Черногуз, боевой медик Оксана Струм, пресс-офицер Нава и санитарка-инструктор Марьяна "Мара" Нечипоренко. Для того, чтобы сыграть Мару, актриса Марина Кошкина прошла военную подготовку и училась обращаться с оружием.

"Я впервые воплощаю образ военной и это очень ответственно. Когда я смотрю на наших женщин-военных, у меня не возникает другого слова, кроме супергероиня. Они крутые. Моя задача создать такую героиню, чтобы она была крутая и вдохновляла наших людей дальше поддерживать друг друга там, где они есть, – каждый на своем месте", – рассказывает Кошкина.

Главную мужскую роль исполнил актер-военный Владимир Ращук ("Черный ворон", "Конотопская ведьма"). Также одного из героев-военных сыграл Александр Яцентюк ("Памфир"), а сложные роли зомби среди прочих на себя взяли Ирина Кудашова ("Вкус свободы") и Андрей Жила.

Режиссером фильма выступил Алексей Тараненко, известный по фильму "Я работаю на кладбище".

Съемки картины будут проходить в течение марта и апреля в Киеве на киностудии FILM.UA и других локациях, а уже осенью 2025 года "Каховский объект" выйдет в широкий украинский прокат.

Вас также могут заинтересовать новости: