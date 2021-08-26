Певица Оля Полякова поделилась, что на белое платье хрупкой птицы, в котором она выступала на большом концерте в Киеве ко Дню Независимости Украины, понадобилось 70 метров перьев.
На платье была яркая символичная деталь, поделилась артистка на своей странице в Instagram.
По ее словам, размещенный на платье красный цветок символизирует печаль и разбитое сердце девушки.
"...В пошиве было использовано 70 метров перьев, каждый ярус на корсете и головном уборе выложен, скомпонован по длине пера и сшит вручную", – поделилась исполнительница.
Напомним, 24 августа текущего года в Украине отмечали 30-й по счету День Независимости. В стране прошли сотни мероприятий, в частности, в Киеве состоялся военный парад и большой концерт.
Большой концерт к празднику проходил на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский".