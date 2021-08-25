Певица сообщила, что в ее номере была символическая птица.

Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская во время большого концерта ко Дню Независимости "летала" на птице.

Исполнительница на своей странице в Instagram поделилась видеозаписью выступления и отметила, что на страже границ нашего государства всегда стоит гербовый сокол.

Артистка отметила, что этот сокол олицетворяет традиционную птицу украинцев.

"Пусть ясный сокол герба Украины несет нас до самых небес, к самому Солнцу, к звездам!..", – написала Могилевская.

Напомним, 24 августа 2021 года Украина отмечала 30-ю годовщину своей независимости. В Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел большой концерт, в котором участвовали ряд звезд украинского шоу-бизнеса, в частности, и Наталья Могилевская.

Во время выступления певица передвигалась на платформе, верх которой был сделан в форме птицы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк