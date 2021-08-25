24 августа Украина отмечала День Независимости.

24 августа вся страна праздновала День Независимости Украины. В честь этого дня на стадионе "Олимпийский" состоялся грандиозный концерт, после которого президент Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и артисты устроили банкет.

Так, украинский певец Сергей Бабкин опубликовал в инста-сториз видео, на котором видно, как он общается в неформальной обстановке с Владимиром Зеленским. А затем фокус смещается на первую леди Елену Зеленскую, которая стоит в компании нескольких людей и держит в руках бокал с шампанским.

Также на видео из артистов можно заметить Наталью Могилевскую и Олю Полякову. Вероятно, их было больше, но все не поместились в кадр.

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Автор: Диана Могилевич