Артистка записала видео в ответ на скандальное заявление Меладзе.

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на скандальное интервью российского артиста Валерия Меладзе, в котором тот назвал украинку фриком.

"Это буду не я, если не отвечу. Точнее не отвечу, а задам несколько вопросов", - заявила Полякова в опубликованном в своем Instagram видео. Меладзе она иронически назвала "благородным мужественным грузином".

Недавно их коллеги по цеху Ани Лорак и Татьяна Найник рассказали, что брат Валерия - Константин Меладзе - их домогался. Вокруг этой истории разгорелся настоящий скандал. И тогда Оля Полякова решила поддержать девушек и подтвердила их слова. Так, она рассказала, что Константин и к ней проявлял неоднозначное внимание и даже пытался усадить ее к себе на коленки. В интервью Собачак Валерий Меладзе прокомментировал эту историю: "Я помню ее (Олю Полякову, - УНИАН). Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев", - заявил артист.

Отвечая Меладзе, Полякова заявила, что Лорак после ее слов "затравили, хотя там все было понятно и однозначно".

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Она также обратилась к Меладзе, напомнив об аннексии Крыма Россией и ее агрессии на Донбассе. "Вас это никак не шокировало? Все там нормально? Вы как-то давно размыто сказали, что "кто-то разжег этот конфликт". А можно узнать, кто? Вы уже определились за восемь лет?", - заявила Полякова.

Она также возмутилась, что оба брата Меладзе "спокойно работают в Украине, а Ани Лорак не имеет такой возможности". "Прилетает" почему-то не вам, а другим артистам, работающим в России", - добавила Полякова.

"Я не буду спрашивать у вас, чей Крым. У вас обязательно об этом спросят в ближайшее время", - говорит она.

По словам певицы, она "имеет право говорить правду о своей истории и возможность быть услышанной". "Я вас спрашиваю, как же мне назвать вас? ... Малодушным, лицемером или как? Вот вы меня сравнили со своим коллегой Сергеем Зверевым. Ок, я же сравниваю вас с более классическим, почти академическим персонажем - Фигаро. Который и тут, и там; и нашим, и вашим. Который только с виду такой большой, а на самом деле - не очень. Ваше мнение для меня ничего не стоит", - заверила Полякова.

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Автор: Иван Бойко