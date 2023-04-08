Тогда певица весила почти 90 килограммов.

Певица Оля Полякова рассказала о своем наибольшем весе. Более 10 лет назад она весила 86 килограммов.

"Когда я родила Алису, я весила плюс 22 кг. Я выглядела как огромный шкаф на ножках", - вспомнила Полякова в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата" с Марией Ефросининой.

Она даже начала искать свои фото в таком весе. Певица громко хохотала, ей было смешно вспоминать себя после родов. Полякова шутила, что тогда она уже не была "супер блондинкой", она была "супер колбасинкой".

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Когда Ефросинина увидела фото Поляковой, она не поверила, что это певица. Сама звезда не стесняется вспоминать этот момент.

Тогда певица кормила грудью свою младшую дочь. Она помнит, что в этот момент весила почти 90 килограммов. Впоследствии ей удалось похудеть, однако именно тогда Поляковой предложили песню, которая сделала ее популярной.

"Сижу вот такая я, как раз тогда кормила свою Алису грудью, и я поехала где-то там на отдых. Мне приходит на почту песню, которая называется "Шлепки", и слушаю я эти "Шлепки" и думаю: Боже какая деб*льная", - вспомнила Полякова.

Ей совсем не понравилась эта песня. Она не хотела ее брать и отказалась. Однако уже через год Поляковой снова предложили петь про "шлепки", на этот раз она согласилась. Певица признает, что это было ее судьбоносным решением.

Напомним, недавно Полякова блеснула фигурой в купальнике. Она отдохнула в домашнем чане и показала, какой сейчас выглядит.

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