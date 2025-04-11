Артист состриг волосы, которые отращивал восемь лет и надел военную форму.

Лидера украинской группы "ДК Энергетик" Якова Марного, который участвовал в финале Нацотбора на "Евровидение-2025", мобилизовали в марте этого года. Через две недели после его мобилизации в сети показали новое фото военного и стало известно, как он сейчас выглядит.

На опубликованном кадре в соцсети X музыканта сложно узнать. Он изменился до неузнаваемости, и теперь его образ кардинально другой. В частности, заметно, что солист "ДК Энергетик" состриг волосы, которые, кстати, отращивал восемь лет, примерил на себя форму защитника и сбрил бороду. В таком образе исполнитель никогда не появлялся перед поклонниками на сцене.

Журналисты "Армия TV" взяли у Марного интервью, однако пока никаких подробностей о его службе не обнародовали. Но в посте они указали, что музыканта действительно было сложно узнать с новым имиджем.

Видео дня

27 марта этого года Якова мобилизовали в армию. Для него это было неожиданностью. Коллектив планировал выступить во Львове 30 марта, но за три дня до этого вокалист уже находился на военной подготовке, из-за чего выступление группы перенесли и, вероятно, оно состоится без участия Марного.

"Меня мобилизовали, соответственно львовский концерт переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить, что и как. Время от времени буду выходить на связь", - сообщил тогда артист.

Его жена Анна Марная рассказывала, что ее мужа забрали ТЦК прямо на улице. После этого Яков прошел медосмотр, после чего ему дали выписку и направили его в Дарницкий районный ТЦК и СП. Музыкант сейчас проходит военную подготовку, которая завершится в июне этого года.

Напомним, ранее Миша Крупин вышел на связь после мобилизации и рассказал о своем состоянии на службе. Музыкант ответил, удается ли ему заниматься творчеством на службе. Как известно, артист пополнил ряды ВСУ добровольно. В третью годовщину полномасштабного вторжения россиян он принял военную присягу.

Вас также могут заинтересовать новости: