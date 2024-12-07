Более 12 лет назад на телеэкраны вышел один из выпусков известного шоу "Кохана, мы убиваем детей", главными героями которого стала семья Саюн. Эта семья запомнилась зрителям благодаря мальчику Александру и его харизме, юмору, а также истерическим выходкам. В то время ему было всего 11 лет, но уже тогда мальчик не стеснялся демонстрировать свой характер и талант к пению.
Эпизод с Александром был одним из самых смешных за историю проекта. Дело в том, что Саюн стал настоящим создателем мемов, даже не понимая того. Главной миссией команды шоу и родителей мальчика было полностью изменить его стиль жизни.
Родные стремились, чтобы Саша похудел, начал правильно питаться и заниматься спортом. Не всегда все было гладко, несмотря на постоянную поддержку родителей. Были случаи, когда Александру было сложно соблюдать диету и не есть по вечерам. Когда не давали тех продуктов, которых он хотел, у него случались истерики.
Во время них мальчик выдал фразы, которые завирусились в сети и до сих пор остаются на слуху у украинцев. Среди таких, в частности, "я не выдерживаю", "меня уже все достало в этой жизни", "это просто наказание для меня", "Боже, за что же ты меня так наказываешь". Однако больше всего Саша запомнился исполнением русской песни путиниста Киркорова "Снег".
Во время участия в "Кохана, ми вбиваємо дітей" у Александра были проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него первую стадию ожирения. Кроме того, у Саши совсем не было друзей, и общался он только с родителями и своей собакой. Тогда эксперты предсказывали ему далеко не самое лучшее будущее.
Но Саюн изменился кардинально и доказал, что не существует ничего невозможного. Александр из избалованного и плаксивого мальчика превратился в настоящего красавца, который смог построить успешную карьеру. Сейчас он занимается журналистикой, а именно работает корреспондентом, который освещает новостями с места событий, на одном из украинских каналов. На кадрах, которые мужчина публикует в своем Instagram, невозможно не заметить, как он похудел.
В репортажах и сюжетах, которые создает Саюн, он выглядит уверенно и заметно, что эта работа ему точно нравится. К сожалению, парню не удалось стать певцом, как он мечтал в детстве, но получить славу в другой сфере, не менее важной, ему было под силу.
Напомним, ранее мы писали, как сложилась судьба другого мальчика-мема после популярного шоу. Исаак Величко решил заняться кулинарией.