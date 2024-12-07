Сейчас Александр Саюн - успешный украинский и красивый мужчина, но так было не всегда.

Более 12 лет назад на телеэкраны вышел один из выпусков известного шоу "Кохана, мы убиваем детей", главными героями которого стала семья Саюн. Эта семья запомнилась зрителям благодаря мальчику Александру и его харизме, юмору, а также истерическим выходкам. В то время ему было всего 11 лет, но уже тогда мальчик не стеснялся демонстрировать свой характер и талант к пению.

Эпизод с Александром был одним из самых смешных за историю проекта. Дело в том, что Саюн стал настоящим создателем мемов, даже не понимая того. Главной миссией команды шоу и родителей мальчика было полностью изменить его стиль жизни.

Родные стремились, чтобы Саша похудел, начал правильно питаться и заниматься спортом. Не всегда все было гладко, несмотря на постоянную поддержку родителей. Были случаи, когда Александру было сложно соблюдать диету и не есть по вечерам. Когда не давали тех продуктов, которых он хотел, у него случались истерики.

Во время них мальчик выдал фразы, которые завирусились в сети и до сих пор остаются на слуху у украинцев. Среди таких, в частности, "я не выдерживаю", "меня уже все достало в этой жизни", "это просто наказание для меня", "Боже, за что же ты меня так наказываешь". Однако больше всего Саша запомнился исполнением русской песни путиниста Киркорова "Снег".

Во время участия в "Кохана, ми вбиваємо дітей" у Александра были проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него первую стадию ожирения. Кроме того, у Саши совсем не было друзей, и общался он только с родителями и своей собакой. Тогда эксперты предсказывали ему далеко не самое лучшее будущее.

Но Саюн изменился кардинально и доказал, что не существует ничего невозможного. Александр из избалованного и плаксивого мальчика превратился в настоящего красавца, который смог построить успешную карьеру. Сейчас он занимается журналистикой, а именно работает корреспондентом, который освещает новостями с места событий, на одном из украинских каналов. На кадрах, которые мужчина публикует в своем Instagram, невозможно не заметить, как он похудел.

В репортажах и сюжетах, которые создает Саюн, он выглядит уверенно и заметно, что эта работа ему точно нравится. К сожалению, парню не удалось стать певцом, как он мечтал в детстве, но получить славу в другой сфере, не менее важной, ему было под силу.

Напомним, ранее мы писали, как сложилась судьба другого мальчика-мема после популярного шоу. Исаак Величко решил заняться кулинарией.

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