Исаак Величко решил заняться кулинарией.

В 2016 году в проекте "Кохана, ми вбиваємо дітей" снялась семья Величко, в которой рос подросток Исаак. Эпизод с их участием запомнился зрителям, благодаря плаксивому характеру парня, который строил козни своей маме.

Согласно сценарию, как-то женщина решила съесть шоколадку на глазах у сына. Он, в свою очередь, не смог сделать свои эмоции и начал плакать, потому что ему сладости не достались.

"Она себе купила шоколадку, алчная. Съела ее полностью сама, а мне что осталось? Мне смотреть, как она ест? Может, я тоже хочу шоколадку. Задолбали..." - сказал тогда Исаак.

Именно эта фраза про шоколадку стала мемом в сети. Наверное, нет ни одного человека, который хоть раз бы ее не слышал.

Стоит отметить, что именно это шоу стало трамплином для популярности Величко. Позже он стал участником кулинарного проекта "МастерШеф. Дети", однако победить ему не удалось.

Как сообщает портал "По ту сторону новостей", сегодня Исаак мечтает о собственном ресторане. Он продолжает готовить и удивлять близким своими кулинарными талантами. Кроме того, Исаак любит собирать роботов.

Вас также могут заинтересовать новости: