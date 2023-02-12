Мурат Налчаджиоглу живет в Киеве и строит отношения.

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, ушедший от опальной певицы к визажистке Лилии Реус, оказался лучше своей бывшей. Пока скандальная звезда продолжает работать в РФ и молчит о полномасштабной войне, турецкий бизнесмен живет в Украине

"Живет, оказывается, он в Киеве. И является соучредителем турецкой косметической компании. А еще очень активно помогает ВСУ", - рассказал в новом выпуске "Слава ПРО" ведущий Слава Демин.

Он отметил, что приглашал бывшего мужа Лорак на интервью. Однако бизнесмен отказался. Как пошутил Демин, Налчаджиоглу точно знает, о чем его будут спрашивать. А говорить о предательнице Лорак он, вероятно, не хочет.

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Несколько дней назад Налчаджиоглу сообщил, что во время ужасных землетрясений в Турции пострадал город, где он вырос. Туда он направил помощь. Также бизнесмен рассказал, что косметическая компания, соучредителем которой он является, помогает Вооруженным Силам Украины и больницам, где лечат раненых.

Мурат Налчаджиоглу-что о нем известно

С 2009 по 2019 годы турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу состоял в браке с Ани Лорак. После этого он закрутил роман с молоденькой девушкой. Впоследствии экс-супруг Ани Лорак впервые рассказал, почему они развелись. Женщина постоянно была в РФ, а после после развода она сразу забрала их дочь Софию в Москву.

Налчаджиоглу с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину осуждает войну. Также он занимается волонтерством и помогает пострадавшим от войны украинцам. В конце 2022 года экс-супруг Лорак объяснил свое решение остаться в Украине. Он отметил, что считает нашу страну своей родиной.

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