Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встречается с 24-летней девушкой Лилией.
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В Instagram девушки начали появляться фотографии с Маратом. Пара вместе отдыхала в Турции и фотографировалась на фоне гор. Стоит отметить, что Лилия работает визажистом и у нее есть ребенок.
Напомним, что Марат был женат на певице Ани Лорак, с которой у него есть дочь. Недавно пара развелась. И уже тогда ходили слухи о том, что у Марата новая женщина. Впрочем, и Ани Лорак недолго грустила. Она начала встречаться с экс-супругом певицы TAYANNA.
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