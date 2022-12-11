Мурат Налчаджиоглу поддерживает в войне Украину.

Опальная певица Ани Лорак предала родную Украину и продолжила выступать в России, несмотря на полномасштабную войну, а вот ее экс-муж Мурат Налчаджиоглу решил остаться в стране, которую он называет своей родиной.

На своей странице в Instagram он рассказал, что ему часто задают вопрос, почему он решил остаться в Украине, когда в стране идет война, ведь сам он родом из Турции.

"У нас говорят так: твоя родина не где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком, и живешь с честью. Поэтому, я чувствую себя здесь (в Украине, - УНИАН) таким человеком", - ответил Мурат.

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Он добавил, что не в его стиле бежать из страны, в которой что-то идет не так. По словам Мурата, он любит Украину и считает правильным оставаться здесь в любые времена.

Позиция Мурата Налчаджиоглу относительно войны

Мурат Налчаджиоглу с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину осуждает войну. Также он занимается волонтерством и помогает пострадавших от войны украинцам.

Кроме того, он всякий раз говорит о том, что он из Украины.

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