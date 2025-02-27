Знаменитость рассказал, как россияне под прикрытием переманивают украинцев на свою сторону.

Известный украинский режиссер Олесь Санин, который работал над фильмами "Довбуш", "Поводырь", "Мамай", раскрыл хитрую схему россиян, с помощью которой они вербуют украинцев за рубежом. Спецагенты Кремля специально для этого приезжают на международные кинособытия, чтобы переманить артистов из Украины на свою сторону.

Знаменитость в интервью для издания OBOZ.UA отметил, что именно такая судьба постигла его коллегу - режиссера Сергея Лозницу. Создатель фильма "Донбасс", который в свое время активно строил карьеру в Украине и был успешным режиссером. Он получал мировые награды как украинский режиссер, но со временем публично поддержал российскую культуру и сейчас живет за границей.

Санин считает, что россияне завербовали Лозницу и рассказал, как это происходит на кинофестивалях в частности. По его словам, неизвестные, которые хорошо общаются на русском, подходят и говорят, что они представители иностранных организаций. Эти так называемые представители начинают предлагать сотрудничество, продвижение фильма и втираются в доверие, чтобы со временем переманить человека на свою сторону.

Видео дня

"Как обычно происходит эта вербовка? На фестивалях к вам подходят уважаемые участники, говорят, что они представители зарубежных киноорганизаций. Первое, что удивляет: как прекрасно они владеют русским. Тем временем эти новые знакомые рассказывают о каких-то общих друзьях, говорят, что они давно следят за вашим творчеством, предлагают сотрудничество. Что угодно - купить твой фильм, профинансировать следующий. Тебе никто не говорит в лоб: предай свою Родину. Тебе дают предложения - художественные, интересные, хорошие. Так это происходит", - поделился знаменитость.

Санин добавил, что так произошло и с Лозницей. Его поступки говорят об этом. В частности, артист не может определиться со своей национальностью и открещивается от Украины. Режиссер убежден, что коллега предал Украину ради выгоды. А также добавил, что после выезда Сергея за границу, не общается с ним.

"Ничего не хочу утверждать, хотя он тоже был на тех самых фестивалях. Знаю, что ему сейчас сложно, он живет в другой стране - эмигрант, без работы. Вероятно, поэтому время от времени меняет национальность, в угоду тому, кто дает деньги. Он то белорус, то русский, то украинец. Хотя он очень одаренный, технически делает замечательные картины. Но для меня это - родина на продажу. Он делает это, прекрасно все осознавая. Мне рассказывал: "Там лежат деньги, а вот там - нет". Мы когда-то были в одном кругу общения. Но уже давно не поддерживаем контактов. Подам ли я ему руку при встрече? Не знаю, до сих пор у нас не было возможности видеться".

Напомним, ранее Лозница в Каннах выступил против "бойкота русскоязычной культуры". Режиссер назвал требование бойкотировать русскоязычную культуру архаичным и деструктивным.

Вас также могут заинтересовать новости: