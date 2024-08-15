Вадим Лисица раскрыл ошеломительную правду о зависимостях артиста.

Украинский продюсер Вадим Лисица высказался об известном певце Олеге Виннике, который сбежал за границу. Он раскрыл правду о том, как артист выезжал за границу и рассказал о его зависимостях.

Исполнитель в начале полномасштабного вторжения выехал в Германию, где, по его словам, якобы лечил сложное заболевание. За 2,5 года знаменитость ни разу не выходил на связь и исчез из инфопространства. На днях стало известно, что Винник планирует выпустить новую песню "Мои люди" ко Дню Независимости Украины.

На возвращение певца к большой сцене отреагировало немало украинских звезд, в частности, и Лисица. Он решил рассказать, как Олег своим бегством подставил продюсера.

Как поделился Вадим в Facebook, исполнитель бежал из Украины 25 февраля 2022 года, то есть, на второй день полномасштабной войны. Он говорит, что Винник выехал за границу, прячась в багажнике авто, а за рулем была жена его продюсера Александра Горбенко.

Своим бегством артист подвел продюсера, ведь у него были запланированы концерты, интервью и другие встречи. Более того, Лисица рассказал, что у Олега есть алкогольная и наркотическая зависимость. Именно это он, как говорит Вадим, поставил на первое место, чем также подвел Горбенко.

"Он выбрал бухло и кокс (кокаин - УНИАН). Предал продюсера и всю команду. В багажнике машины, за рулем которой была жена Саши, 25 февраля 2022 года как трус пересек границу", - написал продюсер.

Напомним, ранее команда Винника объяснила, почему певец решил вернуться на сцену после 2 лет молчания.

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