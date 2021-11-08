Вероятно, этими правилами певица будет пользоваться при выборе мужчины на проекте "Холостячка".

Украинская певица и главная героиня романтического реалити "Холостячка" Злата Огневич опубликовала в Instagram пост, в котором назвала признаки настоящего мужчины.

Один из главных пунктов оказался способность бороться с личными страхами. Как отмечает Злата, мужчина должен осознавать свой страх и стараться избавиться от него.

"Мужчины часто боятся врачей, безденежья, неудач в постели, автомобильных аварий и прочего. Нормальный мужик, скрипя зубами, пойдет к врачу, научится экономить или больше зарабатывать. Не сядет за руль пьяным, признает, что иногда таки проколы в сексе случаются, и решение всех вышеперечисленных траблов считает своей личной задачей, а не проблемой окружающих", - написала певица.

Читайте также"Ору на всех, маты гну": Оля Полякова рассказала, как опозорилась на концертеТакже одним из важных пунктов был спокойное отношение к физиологии. Мол, мужчина должен принимать женское тело, а не подгонять его под какие-то стандарты. Следующее на что обратила внимание Огневич - это то, что мужчина должен понимать что он хочет в данный момент.

"В разных жизненных ситуациях такие люди быстро соображают, с какой стороны распутывать клубок из проблем, их трудно сбить с толку. Это называется "хорошо налаженная обратная связь" с самим собой. Это напрямую связано с чувствами. Они не бегут от них, как ошпаренные, испытывая качели "люблю, а завтра уже не люблю" и так до бесконечности. Такие мужчины способны принимать и отдавать всеми возможными способами, им не присуща жадность. Этим мужчинам удается сохранить способность романтически любить до старости, оберегая свою женщину и не обижая понапрасну", - написала звезда.

И последний пункт из этого списка - всегда быть отцом. Как написала певица, что бы не случилось, мужчина должен нести ответственность за своих детей и ничто не должно помешать ему быть отцом.

Как сообщал УНИАН, выбывший участник "Холостячки" Олег Плахотнюк прокомментировал решение Златы Огневич.

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Автор: Диана Могилевич