Вячеслав Узелков анонсировал новый проект, который он придумал, пока лежал в реанимации.

В прошлом боксер, а сейчас звездный фитнес-тренер Вячеслав Узелков, рассказал о серьезной операции на сердце, которую недавно перенес.

Сейчас спортсмен находится в одной из больниц Киева, где и произошло хирургическое вмешательство в его организм. По словам Узелкова, у него теперь "новое сердце". На своей странице в Instagram фитнес-тренер сообщил, что уже отошел от наркоза и сейчас чувствует себя хорошо. Боксер поделился, что операция стала настоящим подарком от врачей:

Я вышел из наркоза, я с новым сердцем, завтра у меня день рождения. Вот такой подарок я получил от врачей Киевского института сердца.

Кроме того, Узелков признался, что в то время, когда он находился в реанимации, ему захотелось сделать доброе дело. Поэтому спортсмен заявил, что планирует создать новый фитнес-проект для похудения украинцев. При этом программа будет абсолютно бесплатной.

"Жизнь продолжается, значит я тоже помогу кому-то. И, пока лежал в реанимации, придумал новый бесплатный проект по похудению. Пару дней восстановления и все узнаете", - рассказал Вячеслав.

Напомним, ранее Вячеслав Узелков рассказывал о серьезных проблемах со своим здоровьем, причиной которых стал профессиональный спорт. Впоследствии боксер сообщил, что находится в больнице и готовится к серьезной операции.

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