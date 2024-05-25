Она была депутатом всего год.

Украинская певица Злата Огневич вспомнила свое политическое прошлое и ответила, готова ли снова вернуться в Верховную Раду.

Сначала она отметила, что когда начинала путь в политике, то верила в изменения. Злата хотела улучшить ситуацию с культурой, однако позже поняла, что все не так просто.

"У меня были розовые очки... Мне казалось, что вот со мной будет классная команда и я смогу что-то изменить. А правда совсем другая - никому не нужна эта культура в Раде. Это просто идет бой кланов, тендеров, заработков. Я почувствовала себя там просто лишним человеком, особенно после того, как мне сказали: "Злата, ну кому нужна твоя культура", - сказала певица в интервью Алексею Суханову.

Тогда артистка поняла, что не сможет повлиять на ситуацию и попрощалась с политикой. Однако сейчас говорит, что даже не вспоминает об этом опыте и не стремится войти дважды в одну реку.

"Это реально тот момент, когда можно отбросить фразу: "Никогда не говори никогда". Потому что я считаю, что все, что надо было мне понять во время моего пребывания в Верховной Раде, я поняла. Сделала выводы и я не считаю, что я должна туда идти во второй раз", - подчеркнула певица.

К слову, Злата Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины в 2014 году. Тогда она была председателем подкомитета по вопросам творческой деятельности, искусств, культурно-просветительской политики Комитета Верховной Рады по культуре и духовности. Однако поработала только год и по собственному желанию сложила свои депутатские полномочия.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук извинился за свое политическое прошлое.

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