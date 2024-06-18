Она также рассказала, что ей нужно для службы.

Украинская актриса Национального драмтеатра имени Леси Украины Мария Агапитова пополнила ряды ВСУ. О своем решении она сообщила у себя на странице Facebook.

29-летняя девушка отметила, что хотела пойти на фронт еще в начале полномасштабного вторжения, но тогда ей отказали.

"В 2022 году, стоя в огромной очереди в ТЦК, меня не взяли со словами: "Придет и твое время". Вот оно и пришло! Я встаю на защиту своей страны", - написала Мария.

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Однако актриса добавила, что нуждается в помощи с женской одеждой и вещами для военной службы.

"Мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу родить детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, к сожалению, нет. А самое ужасное, что для женщин все вдвое дороже", - подчеркнула Агапитова.

Что известно о Марии Агапитовой

Мария окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. На ее счету немало ролей в спектаклях, самые известные из них: "Мастер", "Цвет жакаранды", "За закрытыми дверями", "Дамский портной" и другие работы.

Напомним, недавно лидер группы "Фиолет" рассказал, почему мобилизовался в ВСУ.

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