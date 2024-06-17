Сергей Мартынюк поделился, какой была реакция жены на его решение.

Украинский певец, фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк, который в мае мобилизовался в ВСУ, рассказал о своем решении пойти на фронт. Артист также ответил, какая была реакция на это у его жены.

По словам исполнителя, его решение о присоединении к ВСУ было обдуманным. Он давно планировал это сделать. Стоит указать, что Мартынюк пошел воевать добровольно. Певец говорит, что принял такое решение из-за семейных обстоятельств.

Однажды он просто почувствовал, что "время пришло и нечего медлить". Сейчас Сергей проходит военные учения, однако он уже понимает, где будет служить, но подробностей не раскрывает.

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"Я подождал, когда немного подрастет дочь и жене станет легче справляться с двумя детьми", - указал артист в интервью для Show 24.

Также солист "Фиолет" рассказал о реакции жены на его мобилизацию. Как поделился Мартынюк, любимая поддержала его и спокойно отнеслась к такому решению.

"У нас было немало дискуссий за последний год. От того, что армия - это не для меня с моим ощущением комфорта и привычками, до того, что здесь я гораздо полезнее. Наконец, ее поддержка, а сейчас иногда и нотки гордости в голосе, значили для меня больше всего. Сейчас это держит и вдохновляет", - заверил певец.

В дополнение, исполнитель поделился, что коллеги из группы положительно отреагировали на его вступление в ВСУ. Более того, некоторые из них также присоединились к военным рядам.

Что известно о Мартынюке

Кроме группы "Фиолет", Сергей также является участником сайд-проектов Kolos & Brothers, "ТраТаТа". Он активный общественный деятель и арт-директор фестиваля "Бандерштат".

Певец участвовал в Оранжевой революции и был главным редактором волынских изданий. За время певческой карьеры выпустил несколько альбомов, в частности, "Нерводрами", "Lvivlive", "Kamasutra".

Напомним, ранее Геннадий Попенко рассказал о реакции любимой на его вступление в ВСУ.

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