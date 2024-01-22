Мужчина считает, что стал сильнее.

Известный колумбийский кулинар Эктор Хименес-Браво, которого полюбили украинские зрители за судейство в проекте "МастерШеф", недавно в своем Instagram рассказал, чему его научила Украина и жизнь во время войны.

"Украина научила меня патриотизму. Раньше я не знал, что это такое. Я изучил очень много всего о ее истории. Да, я много чувствую боли из-за войны, но в то же время она меня сделала сильнее. Я понял, что ничто и никогда не помешает мне жить здесь, помогать армии здесь, и гордиться тем, что я здесь", - написал мужчина.

Он добавил, что в начале полномасштабного вторжения был в Колумбии и не знал, приедет ли когда-нибудь снова в Украину. Однако счастлив, что все же решился вернуться.

Видео дня

"Я не знал, что решу вернуться в Украину, не знал, что не буду иметь страха. Я думаю, мы чувствуем страх, когда боимся смерти. Но с тех пор как война началась, я уже не боюсь умереть", - отметил Эктор.

Далее он рассказал, что его жизнь и приоритеты изменились.

"Я никогда не думал, что мне придется пройти столько тренингов по военной подготовке. Я не думал, что мои приоритеты могут измениться. Я научился ценить вещи лучше, чем до этого. Нам не нужно много вещей, чтобы жить. Достаточно базового - еды и места, чтобы спать. Все остальное - это роскошь, которая на самом деле нам не нужна", - написал мужчина.

И напоследок добавил, что любит Украину и благодарен за любовь всем украинцам.

"Я колумбиец с украинским сердцем", - подчеркнул Эктор.

Напомним, Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине. Он не раз публиковал видео, как пытается говорить на государственном языке. Мужчина подчеркивает, что мечтает его выучить, чтобы свободно общаться на украинском.

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