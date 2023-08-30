Кулинар не скрывает, что его сердце уже занято, впрочем держит имя избранницы в секрете.

Известный кулинар и телеведущий Эктор Хименес-Браво рассказал о своей избраннице. Он интриговал фанов совместными фото с девушкой, однако не спешил делиться подробностями. Сейчас же он откровенно рассказал, где сейчас находится его избранница, а также как они познакомились.

"Она и сейчас в Варшаве. Некоторое время была в Украине, а три месяца назад уехала обратно. Я также часто езжу к ней. В Польше сейчас живет ее мама, которая во время войны тяжело заболела, долго была в больнице. У нас очень сильная связь, поэтому проблем никаких нет. Надеюсь, в следующем месяце смогу поехать к ней. А сейчас мы постоянно на связи. Думаю, однажды мы заблокируем телеграм, потому что там столько фото, видео, текстов. Не бывает и часа, чтобы мы не написали друг другу. И не потому, что не доверяем. Просто очень переживаем", - рассказал Хименес-Браво в интервью 24 каналу.

По словам кулинара, он осторожно говорит об отношениях, но очень счастлив. Он познакомился со своей возлюбленной случайно, на вечеринке.

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"Нас познакомила подруга -дизайнер из Украины. Она любит организовывать у себя дома вечеринки и однажды там была моя любимая. Я спросил тогда: "А почему я раньше никогда ее здесь не видел?". Любимая часто была занята, не могла никак прийти. Слава Богу, мы встретили друг друга и теперь не отпускаем. Я вообще очень осторожно отношусь к отношениям, но счастлив, что удалось отыскать своего человека", - пояснил ведущий.

Хименес-Браво также рассказал, чем его покорила девушка. Она, как и он, любит спонтанность. Кулинар уже признался ей в любви и услышал такие же слова в ответ.

Напомним, недавно стало известно, что Хименес-Браво перенесет операцию, судья "МастерШефа" уже подробно обо всем рассказал.

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