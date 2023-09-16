Украинская певица Алина Гросу поделилась с фанами радостной новостью. В ее семье произошло пополнение. Звезда в третий раз стала тетей, сын родился у ее брата.
Певица уже показала первое фото малыша, но закрыла лицо ребенка эмодзи в виде красного сердца. Также она разместила фотографию брата со всеми его тремя сыновьями.
"Какая я счастливая", - поделилась радостью Гросу.
У самой 28-летней певицы детей пока что нет. Она скрывает информацию о личной жизни, но несколько часов назад намекнула то ли на то, что ждет от парней решительных действий, то ли на то, что кто-то уже упустил свой шанс.
"Если долго смотреть на девушку, то можно увидеть, как она выходит замуж. Не смотрите", - пошутила Гросу.
Что известно об Алине Гросу
Сейчас певица учится в США и иногда приезжает в Украину. Звезда продолжает заниматься творчеством и выпускает новые песни. Недавно она представила трек "Привіт, любов".
До полномасштабной войны РФ против Украины Гросу встречалась с российским актером Романом Полянским. Их роман начался еще в 2019 году, артист переехал к Гросу в Киев. Но после 24 февраля 2022 года Полянский "исчез", а потом выяснилось, что он вернулся в РФ. Сама певица открестилась от бывшего и дала понять, что больше между ними ничего нет.