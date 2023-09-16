Счастливая певица уже показала фото малыша.

Украинская певица Алина Гросу поделилась с фанами радостной новостью. В ее семье произошло пополнение. Звезда в третий раз стала тетей, сын родился у ее брата.

Певица уже показала первое фото малыша, но закрыла лицо ребенка эмодзи в виде красного сердца. Также она разместила фотографию брата со всеми его тремя сыновьями.

"Какая я счастливая", - поделилась радостью Гросу.

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У самой 28-летней певицы детей пока что нет. Она скрывает информацию о личной жизни, но несколько часов назад намекнула то ли на то, что ждет от парней решительных действий, то ли на то, что кто-то уже упустил свой шанс.

"Если долго смотреть на девушку, то можно увидеть, как она выходит замуж. Не смотрите", - пошутила Гросу.

Что известно об Алине Гросу

Сейчас певица учится в США и иногда приезжает в Украину. Звезда продолжает заниматься творчеством и выпускает новые песни. Недавно она представила трек "Привіт, любов".

До полномасштабной войны РФ против Украины Гросу встречалась с российским актером Романом Полянским. Их роман начался еще в 2019 году, артист переехал к Гросу в Киев. Но после 24 февраля 2022 года Полянский "исчез", а потом выяснилось, что он вернулся в РФ. Сама певица открестилась от бывшего и дала понять, что больше между ними ничего нет.

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