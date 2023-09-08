Лирическая композиция растрогала слушателей.

Украинская певица Алина Гросу запремьерила новую песню "Звичка", которая станет символом болезненного расставания и воспоминаний о человеке, с которым вы уже никогда не будете вместе.

Артистка через песню передала невероятные эмоции, которые точно не оставят вас равнодушными. Более того, еще до премьеры "Звичка" стала популярной в социальной сети TikTok. Юзеры сняли под этот звук почти 13 тысяч видео.

"Привіт, любов, це я! Ну як в тебе справи? Мені так цікаво.

Давай підемо кудись і вип'ємо кави. Ти такий гарний, як завжди.

І я, і я, і я сумую дуже за нами, за тими часами.

Колись були удвох, тепер чужинцями стали.

А може це все не любов?" - поет Гросу.

Стоит отметить, что в новом клипе артистка появилась с рыжим цветом волос. Это тоже впечатлило поклонников, так как последние годы Гросу красится только в блонд.

Как отреагировали пользователи сети

"Это бомба, как всегда"

"Гросу, ты молодец"

"Песня - огонь, но хочу спросить, кому она посвящена. Роману Полянскому? Скучаешь по нему?"

Напомним, кавер на "Ноченьку" Тины Кароль пронзил сеть в самое сердце.

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