Роман Полянский вернулся в РФ и "засветился" в Москве еще в ноябре.

Украинская певица Алина Гросу окончательно прояснила ситуацию и открестилась от своего бывшего парня-россиянина - актера Романа Полянского. По словам артистки, сейчас она совершенно одна.

Певица не стремится раскрывать все свои детали своей жизни, однако вопросы о парне-россиянине возникают довольно часто. И в этот раз, когда Гросу решила пообщаться с фанатами в Stories, у нее спросили, куда же пропал Роман Полянский.

"Ни парня, ни любовника у меня нет!", - написала певица, отвечая на вопрос поклонников.

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Также Гросу пошутила о своем одиночестве. Звезда отметила, что по знаку Зодиака она - Близнецы. А потому она никогда не может быть одинокой, пошутила певица.

Однако что именно стало причиной расставания с Полянским и действительно ли он отказался поддерживать Украину - Гросу не рассказала. Судя по всему, тема расставания для нее неприятна, а потому она пытается отшутиться, но при этом дает фанатам понять, что ничего общего с Полянским у нее сейчас нет.

Гросу и Полянский - что известно об их отношениях

Алина Гросу и российский актер Роман Полянский закрутили роман в 2019 году. Он снимался в ее клипах, во время съемок у них возникла взаимная симпатия. Полянский жил с Гросу в Киеве, он даже говорил, что учит украинский язык.

Однако после 24 февраля он никак не комментировал полномасштабную войну РФ против Украины. Полянский закрыл свою страницу в Instagram, а Гросу намекнула, что она одна. Вскоре информацию о расставании пары прокомментировал Слава Демин.

Осенью Полянский засветился в Москве. Там он посетил презентацию фильма пропутинского режиссера Валерия Фокина. Сама Гросу не стала это комментировать, однако выпустила песю "Самотня зима", в которой говорится о расставании.

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