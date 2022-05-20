Певица сделала еще одно заявление.

Украинская певица Ирина Федишин на днях заявила, что не понимает представителей ЛГБТ-сообщества и что однополая любовь - это грех. Сейчас же, после волны критики, она попыталась оправдаться за свои слова.

"Моя правда… Всем, кто сейчас пытается перекрутить информацию о ЛГБТ, я доношу к сведению свою позицию с официальной своей страницы. Я не осуждаю ЛГБТ-сообщество, осуждает Библия, где четко написано, что это один из самых тяжких грехов. Я не против ни одного человека, я против греха. Но это их жизнь, их выбор, их право. И каждый будет сам за себя отвечать перед Богом", - написала Федишин.

Она добавила, что Бог не призывает ненавидеть представителей ЛГБТ, он лишь предупреждает о последствиях такого греха.

Напомним, ранее украинские звезды набросились на Ирину Федишин из-за гомофобии.

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