Певица попала в очередной скандал.

Украинская певица Ирина Федишин попала в очередной скандал. Ранее она уже успела оскандалиться своими баллами для Польши на Евровидении 2022, а потом тем, что испортила гуманитарную помощь для военных.

Сейчас же она нелестно высказалась в адрес представителей ЛГБТ-сообщества. По ее словам, это тяжелый грех, а люди нетрадиционной ориентации сами разрушают свою жизнь.

Так, ведущая Алина Доротюк в рамках своего нового YouTube-проекта "Время" уточнила у Федишин, как она согласилась оценивать представителей разных стран на Евровидении 2022, если там были геи.

"Я абстрагировалась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество - для меня большой грех, я это не понимаю, но я этих людей не осуждаю, потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится... Мы все будем отвечать перед Богом", - сказала Федишин.

Напомним, ранее Ирина Федишин заявила о травле из-за голосования на Евровидении 2022.

Вас также могут заинтересовать новости: