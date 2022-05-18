На фоне высказывания певицы разгорелся серьезный скандал.

Травести-дива Монро обвинила певицу Ирину Федишин в гомофобии и намекнула на ее необразованности. Причиной тому стало высказывание Федишин о представителях ЛГБТ-сообщества - та сказала, что считает таких людей грешниками. Шоувумен Монро высказала свое мнение на странице в Facebook.

"Оказывается, певица Ирина Федишин – гомофобка, считает ЛГБТ грешниками, которые себя разрушают (это прямая речь). И ее приглашают в жюри самого эгегейского конкурса в Европе. Как так, Карл? Бл*дь. Ну, сиди в своем маленьком храме, пой для духовных верующих и не лезь в эту гейропу. Нет, надо же об*сраться. Маленькая биографическая справка: имеет экономическое образование и окончила музыкальную школу. Вот так", — гневно высказалась травести-дива.

Не остался в стороне и певец Меловин, который в прошлом году получил награду от общественной организации КиевПрайд.

"Гомофобии у свободной и демократичной стране места нет. Мы не в Московии, госпожа Федишин", - заявил артист.

Гневно высказалась в адрес Федишин певица Анастасия Приходько, упрекнув Ирину в том, что она все же ставила свои оценки в конкурсе не за творчество.

"А вот в чем "изюм". Из-за геев все! И на конкурсе она видела их много. Ну никогда я не видела, чтобы человек себя собственноручно так быстро закапывал. Это что, намек на поляков? А если и так, ты тогда говоришь: "Это не политический конкурс, надо голосовать за искусство". А теперь: "За геев не голосую…", - написала Приходько у себя на Facebook.

Напомним, Федишин оскандалилась гомофобным заявлением о Евровидении. Она заявила, что это тяжелый грех, а люди нетрадиционной ориентации сами разрушают свою жизнь.

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