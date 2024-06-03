Певица объяснила, в чем сложность ее работы.

Популярная украинская певица Оля Полякова отреагировала на критику в сети. Артистка ответила хейтерам, которые обвиняют ее в нецелесообразности выступлений во время полномасштабного вторжения.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала сообщение хейтера. Девушка раскритиковала певицу за то, что она якобы "отдыхает, пока в стране война".

"Немного не понимаю, в стране война, а вы отдыхаете. Так вроде бы все супер и ничего нет", - написала девушка.

Видео дня

Полякова жестко ответила на гневный комментарий и объяснила, как сложно выступать в условиях войны.

"Семь концертов в неделю, в залах, где нет света, с беготней в бомбоубежище, тысячи километров по разбитым дорогам, работа в прифронтовых городах с рисками, обеспечение работой сотен людей, оплата налогов и помощь армии... отдыхаю? Люди, что с вами не так? При этом сидят такие как раз за границей и п**дят", - заявила исполнительница.

Напомним, ранее Оля Полякова ответила на критику Евгения Клопотенко, который сказал, что не понимает ее и месседжи, которые она транслирует сейчас в своем творчестве.

Вас также могут заинтересовать новости: