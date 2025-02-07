'Я начинаю бояться за свою жизнь': известный певец получает угрозы из-за украинских песен

Россияне его атакуют в сети.

Певец Игорь Целип, который активно популяризирует украинские песни в TikTok, столкнулся с угрозами от россиян.

Видео артиста с исполнением украинских песен собирают тысячи просмотров, что, похоже, раздражает сторонников "русского мира". Артист неоднократно получал оскорбления и предупреждения, но в последнее время давление усилилось.

"Я начинаю бояться за свою жизнь. Это уже не просто хейт в комментариях, а реальные угрозы. Россияне пишут, что знают, где я живу, и намекают, что меня надо "убрать" за то, что я возрождаю украинскую культуру", - рассказывает Игорь.

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По его словам, больше всего агрессии началось после видео на песню "Все звезды", которое стало вирусным. Российские пользователи начали оставлять под публикацией комментарии с угрозами и попытками запугать артиста.

"Я просто пою украинские песни, а они воспринимают это как угрозу. Почему? Потому что мы отстаиваем свою культуру, а они хотят стереть ее с лица земли. Но я не остановлюсь. Это не просто мое творчество - это часть меня", - отмечает артист.

Певец признается, что пытается защитить свои соцсети от российского хейта, но это не так просто.

"Они пишут гадости под моими видео, угрожают, оскорбляют. Я постоянно стираю эти комментарии, блокирую их, но они появляются снова. Такое впечатление, что им лично болит, что украинская песня до сих пор звучит", - добавляет Целип.

Кроме угроз в комментариях, артист также столкнулся с попытками взлома его TikTok-аккаунта.

"Они уже несколько раз пробовали взломать мой TikTok. Я получал сообщения о подозрительных попытках входа, в частности с российских IP-адресов. Это еще раз доказывает, что им не просто не нравится мое творчество - они хотят нас заставить замолчать", - говорит певец.

Напомним, певец Игорь Целип в интервью УНИАН рассказал о важности украинского языка и развития украинской музыки, о своем отношении к артистам-беглецам, и о том, есть ли у него протеже.

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