У девушки уже отошли воды.

Супруга украинского телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова, вероятно, уже сегодня родит сына.

Так, у девушки уже отошли воды, и они с супругом поехали в роддом. Стоит отметить, что накануне у Даши были ложные схватки.

"У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни", - написала Даша в Instagram.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк", где телеведущий был главным героем. В финале шоу Никита вручил Даше кольцо, после чего пара больше не расставалась. Так, год назад они поженились и вот уже совсем скоро на свет появится их малыш.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич