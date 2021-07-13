Супруга украинского телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова, вероятно, уже сегодня родит сына.
Так, у девушки уже отошли воды, и они с супругом поехали в роддом. Стоит отметить, что накануне у Даши были ложные схватки.
"У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни", - написала Даша в Instagram.
Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк", где телеведущий был главным героем. В финале шоу Никита вручил Даше кольцо, после чего пара больше не расставалась. Так, год назад они поженились и вот уже совсем скоро на свет появится их малыш.
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