Екатерина Кистень также призналась, что имеет проблемы со здоровьем.

Известная украинская актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Слуга народа", Екатерина Кистень поделилась, что имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Звезда не рассказала, какая именно у нее болезнь и, какие симптомы, однако отметила, что европейское лечение ей не помогло. Актриса проживает в Швеции и по личным причинам не долечилась. Поэтому ее организм до сих пор в слабом состоянии.

"Я не смогла восстановить свое здоровье с помощью европейской медицины, потому что еще этим настолько не занималась. Я знаю, что это нельзя откладывать, но у меня куча других вопросов. Это о приоритетах, которые я не умею расставлять", - заявила Кистень в интервью Славе Демину.

Как известно, у 44-летней актрисы нет детей, но она откровенно рассказала, что мечтает об этом, и планирует родить ребенка. Однако состояние ее здоровья и возраст, по словам звезды, препятствуют ей в желании забеременеть:

Чайлдфри - не моя психология. Я уже давно понимаю, что это не так. У меня есть страх, что возраст, и здесь есть много рисков. И свои вопросы надо решить. Я давно уже готова к детям. Да, проблемы со здоровьем напрямую связаны с рождением детей.

Напомним, Екатерина Кистень закрутила роман с иностранцем.

Вас также могут заинтересовать новости: