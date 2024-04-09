Они познакомились в начале большой войны.

Звезда сериала "Слуга народа" Екатерина Кистень рассказала, что встретила свою любовь в Швеции. Это произошло два года назад, когда знаменитость убегала от войны за границу.

Спустя несколько лет отношений, как признается Кистень, они с избранником решили съехаться.

"Это второй год моих отношений. Я сейчас на пути к тому, чтобы жить вместе. К этому времени мне нужна была свобода и собственное пространство. Сейчас мне уже хочется вместе. Все произошло в Швеции. Кто бы мог представить, что этот человек будет шведом и мы будем общаться на английском, к тому же со всеми этими трудностями, ментальностями и языками… Мы влюбились на английском языке, но это говорит о том, что это понимание на другом уровне, потому что если бы это было на уровне языка, то это было бы очень трудно. Это ощущение друг друга", - рассказала Екатерина в интервью Славе Демину.

Она говорит, что только сейчас начала осознавать, что по-настоящему полюбила этого человека. Более того, по словам знаменитости, ее избранник всегда приходит ей на помощь, в том числе финансово.

При этом Кистень пока не торопится раскрывать личность своего любимого. Она до сих пор так и не показала его фото в своих социальных сетях.

Напомним, ранее известный украинский певец впервые рассказал об измене.

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