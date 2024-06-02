Звезда страдает от головных болей.

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, у которой диагностировали хроническую головную боль, рассказала о самочувствии. Звезда призналась, что методы лечения и рекомендации врачей ей не помогают.

Екатерина страдает от постоянных головных болей, а сейчас добавилось еще чувство тревоги. Из-за прихода лета и акклиматизации ее проблемы обострились и она говорит, что сложно переживает этот период.

"Это я сегодня утром бьюсь в истерике. Считаю такое тоже можно вам доверить, потому что это честно. Причины: 1) Позади 20 сеансов ТМС (транскраниальной магнитной стимуляции - УНИАН). И нет больше надежды, что этот инструмент поможет и надо просто немного терпения. 2) Наступило лето, а смена климатического сезона - это тоже глупое подведение итогов и вывод, что я все еще в заднице. 3) Кроме головной боли утром вернулась тревожность... Это меня добило", - указала актриса.

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В своем Instagram Тышкевич рассказала, что все еще надеется на выздоровление, но сейчас находится на грани. Со слезами на глазах она поделилась, что головная боль не отпускает ни на секунду.

"Иногда я задолбываюсь авансом идти в жизнь, балансируя на пропасти человеческих возможностей выдержки. Не плакала почти 2 месяца, но сегодня просто прорвало, потому что голова не переставала болеть ни на секунду за все это время... После этого меня 1,5 часа собирала в кучу психолог и я еще много плакала. А потом накрасилась за две секунды и уехала, потому что имела уже договоренность и не могла отменить. Я на грани", - написала Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич показала последствия операции. Она решила убрать рубцы на коже после сепсиса, которым актриса заболела в прошлом году.

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