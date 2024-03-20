Она решила убрать рубцы на коже после сепсиса.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре прошлого года лежала в реанимации с сепсисом и недавно назвала свой окончательный диагноз, показала последствия операции на руке.

Девушка решила избавиться от неприятных рубцов на коже и обратилась к услугам косметолога.

"Впервые проходила лазер и инъекции в руке. Чтобы хоть немножко убрать последствия операции после сепсиса. Саму жесть выкладывать не буду, но это очень больно", - рассказала Екатерина у себя в Instagram, опубликовав видео из косметологической клиники.

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К слову, Тышкевич ранее рассказывала, что много лет страдает от страшной головной боли. Она использовала различные методы лечения, за день выпивала более 15 таблеток, но это все не дало улучшения ее самочувствия.

В прошлом году во время пребывания в одном медицинском учреждении ей занесли инфекцию, после которой начался сепсис . Он дал отек на руку, на которой нужно было делать разрезы, чтобы выявить некроз. После той процедуры у Екатерины остались шрамы.

Напомним, ранее актриса Екатерина Тышкевич откровенно призналась, были ли кризисы в их отношениях с мужем Валентином Томусяком.

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