Она уже седьмые сутки находится под наблюдением врачей.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич вернулась с Бали в Украину, где лечилась последнее время от "соматоформной головной боли, вызванной функциональной поломкой мозга".

Сейчас Тышкевич находится в Одессе, в реанимации. Как рассказала актриса Ольга Сумская в комментарии "Обозревателю", Тышкевич в тяжелом состоянии с сепсисом.

"Я узнала об этом (ухудшении состояния, - УНИАН) от актера Артемия Егорова – во время спектакля, который мы играли в Запорожье. Перепостила сообщение в Facebook и Instagram. Знаю, что в течение этих часов, что стало известно о такой беде с Катей, собрали более 300 тысяч. Люди реагируют, отзываются, спасибо за такое неравнодушие!" – сказала Сумская.

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Супруг Екатерины, Валентин Томусяк, пока не выходит на связь. Сумская добавила, что с самой Тышкевич общалась полгода назад, тогда девушка вроде бы шла на поправку. Однако, что спровоцировало ухудшение ее состояния - неизвестно.

"Мы все молимся за ее здоровье. Молимся за Катю, нашу девочку. Катя находится в одной из больниц Одессы", – добавила Сумская.

Отметим, 10 декабря Ольга Сумская сообщила, что Екатерина Тышкевич попала в реанимацию. По ее словам, врачи уже седьмые сутки борются за ее жизнь.

"Врачи отчаянно борются за ее жизнь. Что стало причиной сепсиса, до сих пор неизвестно, но уже неважно, потому что самое главное – справиться с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - отметила Ольга Вячеславовна.

Напомним, ранее известный украинский певец рассказал, как оказался в инвалидной коляске и перенес операцию.

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