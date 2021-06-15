15 июня Кортни Кокс отмечает свой день рождения.

15 июня голливудская актриса Кортни Кокс празднует свое 57-летие. Уже прошло столько лет, а она все такая же заводная девчонка как Моника из популярного ситкома "Друзья".

Именно этот сериал принес Кортни бешеную популярность. Именно он сделан ее узнаваемой во всем мире. Именно благодаря этому сериалу в 2005 году Кортни Кокс, вместе со своими коллегами по цеху Дженнифер Энистон и Лизой Кудроу, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса на телевидении, с гонораром в 1,5 млн долларов за каждый эпизод двух последних сезонов телесериала.

Кроме этого популярного сериала Кортни также появлялась в фильме ужасов "Крик". Затем ей предложили попробовать свои силы в "Отчаянных домохозяйках", но из-за беременности Кокс была вынуждена отказаться от роли.

В 2009 году актриса появилась в нескольких эпизодах популярного сериала "Клиника", а также в сериале "Город хищниц", за роль в котором была номинирована на "Золотой глобус" как лучшая актриса в комедийном сериале. В апреле 2011 года вышел фильм "Крик 4", где Кокс в очередной раз воплотила образ журналистки Гэйл Уэзерс. Также талантливая актриса появлялась в "Американской семейке".

Кажется, что Кортни - прирожденная актриса комедийного жанра, но знали ли вы, что она имеет коричневый пояс по карате, а также играет на фортепиано и ударных инструментах?

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Автор: Диана Могилевич