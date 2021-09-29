Певица отметила, что могла бы полностью обнажаться в сети, но не может себе этого позволить.

Украинская певица Настя Каменских считает себя очень откровенной девушкой, но не без запретов.

Об этом она рассказала в комментарии для программы "ЖВЛ".

Певица призналась, что могла бы полностью обнажаться в сети, если бы не одно "но".

"Можно сказать, что я очень откровенная. Но, конечно, настолько, насколько я этого хочу. Есть какие-то моменты, которые я не хочу показывать, конечно… Я вообще была бы нудисткой, если бы не была звездой. Просто я не могу это сделать", – отметила она.

Ранее сообщалось, как Настю Каменских захейтили в Instagram из-за полуголого селфи. А до этого поклонники рассмотрели синяк на теле певицы, опубликовавшей "обнаженное" фото.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова