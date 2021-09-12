Певица показала фото из Турции.

Украинская певица Настя Каменских сейчас находится в Турции. Между концертами звезда успевает немного отдохнуть и пофотографироваться в этой солнечной стране.

В этот раз Каменских обнародовала снимок из гостиничного номера, вид из которого открывается на голубое море. В кадре Настя позировала в белом раздельном купальнике, повернувшись спиной к камере.

Стоит отметить, что у нее подтянутая фигура. Это и не странно, ведь певица регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания. Напомним, что несколько лет назад Каменских значительно похудела, и сейчас старается сохранить результат.

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Поклонники певицы тщательно рассмотрели ее новое фото. Кто-то недоволен тем, что Настя постоянно публикует такие откровенные снимки, а кто-то считает ее и вовсе богиней.

"Синяк на ноге - это от Потапа в постели", "Кайфовая", "Ты же хорошая певица, зачем показывать всем своё тело?", "Ты бываешь когда-то одетая?", "Новая Ким", "Ух, хорошая", - пишут поклонники в комментариях.

Кто такая Настя Каменских

Настя Каменских - это украинская певица, которая обрела популярность, выступая в дуэте с Потапом. 10 лет пара завоевывала сердца зрителей, а потом группа распалась. Потап начал более активно заниматься своей группой MOZGI, а Настя ушла в сольное плаванье под псевдонимом NK. Летом 2020 года звезда представила свой первый сольный испаноязычный альбом Eclеctica.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских поженились. Они живут в собственном частном доме под Киевом. По соседству с ними живут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

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Автор: Диана Могилевич