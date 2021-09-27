Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в белом раздельном купальнике.
При этом девушка облокачивается на барную стойку, игриво улыбается и прикусывает палец. В это время Потап пытается слегка ударить свою супругу по ягодицам.
Вероятно, они находятся на отдыхе. Так как Настя позировала в купальнике и с мокрыми волосами, а Потап надел белую футболку, красные шорты и бейсболку в тон.
"Какой-то неудачный ракурс для фигуры", "Шире Потапа", "Классная фигура", "Отпад", "Супер фото", "Потап не верит, что это все его", "Твоя фигура - это что-то с чем-то", - пишут поклонники.
Читайте также"Танцы со звездами": актер Артур Логай рассказал, что у него есть внебрачный сынКто такая Настя Каменских
Настя Каменских - это украинская певица, которая обрела популярность, выступая в дуэте с Потапом. 10 лет пара завоевывала сердца зрителей, а потом группа распалась. Потап начал более активно заниматься своей группой MOZGI, а Настя ушла в сольное плаванье под псевдонимом NK. Летом 2020 года звезда представила свой первый сольный испаноязычный альбом Eclеctica.
В мае 2019 года Потап и Настя Каменских поженились. Они живут в собственном частном доме под Киевом. По соседству с ними живут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.
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