Он сказал, что любовь - это риск.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский попадал во множество скандалов. Девушки говорили, что он неуважительно к ним относился, да и не обошел его стороной хейт после расставания с победительницей Катей Лозовицкой.

Участницы шоу искренне не понимали, почему он так себя ведет. Как оказалось, Алекс боится любить. Он предположил, что это могло случиться после опыта, который он приобрел, что любовь может ранить и в целом она опасна.

"Возможно, мы сознательно или не сознательно верим, что любовь – это риск, на который мы не можем пойти, потому что мы пробовали и это закончилось плачевно в прошлом. Но, я осознал, что даже если что-то произошло в прошлом, вовсе не означает, что это произойдет снова. Прошлое не определяет мое будущее, как и ваше. Всегда можно перевернуть страницу в жизни и начать жить с чистого листа", - написал Алекс на своей странице в Instagram.

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Он добавил, что жизнь – это сплошная работа над ошибками. Важно усвоить урок своевременно и двигаться вперед.

"Мое кредо образовалось несколько лет назад – "неважно, что бы ни происходило в жизни, никогда не переставать ею наслаждаться". Я готов перевернуть страницу", - подытожил "холостяк".

Напомним, ранее "холостяк" Топольский внезапно заговорил о сексе втроем.

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