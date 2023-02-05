Он признался, что у него был такой опыт.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский рассказал, что ранее вел разгульный образ жизни. Он работал барменом в стриптиз-клубе и знакомился со многими девушками.

С некоторыми из них у него был секс. Более того, у него был интим с двумя девушками сразу, но ни с одной из них он не состоял в отношениях. Он добавил, что такой эксперимент возможен только в том случае, если ты не состоишь в отношениях.

"Я работал барменом. Был дикий lifestyle. Я нормально к этому отношусь, но если мы не в отношениях с девушкой. Если вы в отношениях, есть эмоциональный аспект, который будет мешать сексу втроем", – рассказал Топольский на своей странице в Instagram.

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Алекс Топольский о сексе с Катей Лозовицкой

На пост-шоу "Жизнь после проекта" стало известно, что Топольский расстался с победительницей проекта Катей Лозовицкой. Однако позже он дал большое интервью, в котором рассказал, что за месяц отношений у них конечно же был секс.

Однако, судя по словам Алекса, ему особо не понравилось, так как не хватило страсти. Он добавил, что больше всего его смущает в сексе скованность девушки.

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