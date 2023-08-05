Актриса считает, что украинцы должны не забывать о преступлениях оккупантов.

Известная украинская актриса Ада Роговцева, осуждающая путинский режим и кровавую войну, с ненавистью высказалась о россиянах. Звезда считает представителей страны-агрессора нелюдями.

"Я будто полный стакан, переполненный ненавистью. Я ненавижу!.. Что они здесь делают? Что же вы делаете, по какому праву? Вы нелюди! А если вы нелюди, я вас ненавижу!" - заявила Роговцева в интервью Алексею Суханову.

Актриса вспомнила, как ей было больно, когда она узнала о гибели Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи"). По словам Роговцевой, россияне убивают лучших украинцев, поэтому она считает, что всех оккупантов нужно уничтожить.

"Я выла, будто волчица, когда умер мой сын, меня не могли остановить. А сейчас я так выла, когда Дима "Да Винчи" (погиб на фронте - УНИАН). Я стала выть, как волчица, потому что убивают таких людей, таких будущих государственных деятелей, которые бы сделали эту Украину совсем другой. Они были в состоянии сделать это с 18 лет, и эти годы опыта ужасны, кровавы... Их умение сдержать, защитить, сохранить жизнь своих подчиненных... Я бы уничтожала (русских - УНИАН), уничтожала и уничтожала. Прости меня, Господи, но это так", - рассказала актриса.

Также Роговцева поделилась мыслями относительно будущего. Она считает, что украинцы могут простить россиян. Впрочем, для этого должно пройти немало лет.

"Для этого должно пройти несколько поколений и такое воспитание, такое раскаяние!" - пояснила Роговцева.

Что Ада Роговцева говорит о войне

Актриса имеет четкую позицию, она против войны и российской агрессии. Роговцева ездит к военным и поддерживает защитников нашей страны еще с 2014 года. Звезде 86 лет, однако она не думает о пенсии. Актриса до сих пор выступает на сцене.

УНИАН сообщал, что во время одного из спектаклей Роговцева увидела среди зрителей морпеха Михаила Дианова. Военного, которого оккупанты держали в плену, она обнимала со слезами на глазах. Актриса говорит, что молится и мечтает о моменте, когда сможет обнять всех защитников Украины, которые сейчас находятся в неволе.

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