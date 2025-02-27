Артист до сих пор не комментирует свое состояние.

Украинский артист Wellboy, который, по слухам, попал в психиатрическую клинику, впервые вышел на связь.

Артист опубликовал новые фото в своем Instagram. Сначала Антон показал кадр, на котором стоит без обуви и верхней одежды на фоне церкви. Мужчина прячет одну руку за спиной и не улыбается. Что именно это означает - он не написал.

Следующая фотография исполнителя была уже в желтой куртке и белой кепке. На ней Wellboy позирует с сигаретой. Это фото также решил не подписывать певец.

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Кстати, официально Wellboy не комментировал информацию о своем лечении.

К слову, накануне слухов о лечении в психиатрической клинике, сам артист рассказывал об избиении. По его словам, неизвестные избили его в Киеве. В результате драки у него была травма головы, синяки и ушибы. Он обращался к медикам за помощью. Тогда в полиции отреагировали на инцидент и начали расследование. Затем певец исчез из соцсетей, последний его пост был 8 января 2025 года.

Напомним, ранее нападавший, который избил Wellboy, вышел на связь и объяснил, почему полез к артисту с кулаками.

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