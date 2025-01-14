В полиции отреагировали на инцидент и начали уголовное производство.

Украинские правоохранители отреагировали на инцидент, который накануне, 13 января, произошел с известным певцом Антоном Вельбоем, более известным как Wellboy. Как известно, артиста избили неизвестные и оставили на его голове ссадины и ушибы.

На звезду сцены напали ночью, об этом он сообщил в своих соцсетях, а также показал последствия драки. Сам исполнитель пока не комментирует ситуацию. Он заявлял, что у него есть видеодоказательства избиения, правда, их он до сих пор не показал. С его слов лишь известно то, что на него якобы напали "люди в милитари форме". Поэтому ему пришлось обратиться к врачам, ведь получил ранения.

Журналисты программы "ЖВЛ Представляет" обратились за комментарием в правоохранительные органы. В полиции отметили, что сейчас продолжается расследование и выяснение обстоятельств, при которых произошла драка. Правоохранители уже начали уголовное производство по факту избиения Антона и нанесения ему легких телесных повреждений.

"Сейчас выясняют обстоятельства нападения и по данному факту начато уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений", - заявили в полиции.

Как добавили в правоохранительных органах, уже известно, какое наказание может грозить нападавшим. Они могут получить штраф или будут обязаны отработать на общественных работах.

"Нападающим грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или 200 часов общественных работ, или исправительные работы сроком до одного года", - говорится в комментарии правоохранителей.

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