Концертный номер россияне решили заменить предательницей Повалий.

В стране-агрессоре вырезали из концерта выступление дочери Аллы Пугачевой - Кристины Орбакайте. Поговаривают, что причиной этого стала проукраинская позиция Примадонны.

По информации росСМИ, предполагалось, что Орбакайте споет композицию "Просто любить тебя" вместе с Алексей Воробьевым. Однако в последний момент ее коцертный номер изменили на песню от предательницы Таисии Повалий, которая долгое время живет в РФ, поддерживает диктатора и даже поет песни для оккупантов.

"Вместо звездной наследницы на сцену вышли Таисия Повалий и Денис Майданов. Организаторы концерта попросили их исполнить еще и вторую песню на свое усмотрение, на что артисты, конечно же, согласились", - сообщают росСМИ.

Видео дня

К слову, Кристина Орбакайте, которая недавно публично поддержала оккупантов и их семьи, пока не дает комментариев по этому поводу.

Позиция Аллы Пугачевой

Мама Кристины Орбакайте - Алла Пугачева - осуждает полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Поэтому еще в феврале 2022 года она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Недавно Примадонна опубликовала видео с украинской песней, под которую активно подтанцовывала и своим поведением разозлила россиян. А потом высмеяла слова Михайлова относительно артистов, которые выехали из РФ.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте упала на сцене во время концерта.

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