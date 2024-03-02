Певица подарила билеты на свой концерт семьям военных, которые устроили в Украине геноцид.

Дочь Аллы Пугачевой совершила поступок, который прямо указывает на то, что она поддерживает оккупантов. Так, Кристина Орбакайте выделила семьям российских военнослужащих 50 билетов на свой концерт в Питере.

Как сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, он лично обращался к певице с такой просьбой. По словам Чебыкина, позже с ним связался представитель артистки и передал билеты на концерт.

Теперь депутат ожидает от артистки поддержки войны в Украине со сцены. Отметим, что концерт Кристины в Питере стал единственным, который не отменили в России.

Видео дня

К слову, мама Орбакайте - Алла Пугачева - осуждает полномасштабное вторжение в Украину. Еще в феврале 2022 года она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль.

Галкин, в свою очередь, выступал на концертах, а часть заработанных денег передавал украинским беженцам. Более того, он неоднократно высмеивал путинский режим со сцены.

Напомним, ранее Кристину Орбакайте и ее сына проверили на финансирование ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: