Она запуталась в своем платье.

Российская певица Кристина Орбакайте на днях выступила с концертом в Питере, во время которого произошел конфуз. Артистка запуталась в платье и упала прямо на сцене. Этот момент попал на видео.

После выступления Кристина Орбакайте заявила, что живёт в России, отвечая на вопрос надолго ли она приехала с США. А позже певицу подловил журналист, который поинтересовался, отменят ли концерт в Москве. Артистка ответила, что у неё "всегда всё состоится".

К слову, ранее концертный тур Кристины Орбакайте по Сибири сорвали активисты. Им не нравится, что дочь Аллы Пугачевой живёт красиво в США, а деньги зарабатывает в России.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте публично поддержала оккупантов и их семьи. Певица подарила билеты на свой концерт семьям военных, которые устроили в Украине геноцид.

А вот ее звездная мама Алла Пугачева уехала из Москвы в Израиль. Вместе с мужем Максимом Галкиным они осудили полномасштабное вторжение. Возвращаться в РФ они пока не планируют.

Более того, Галкин часто высмеивает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина на своих концертах. Известно, что его признали "иноагентом РФ".

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